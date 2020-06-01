01.06.2020 - 22:34 | | AA
Trabzonspor'da Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan devam etti.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan devam etti.Â
Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde esneklik, kuvvet ve denge testlerinden geÃ§ti.Â
Bordo-mavili takÄ±m yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.
Trabzonspor'da Nefes Kesen Antrenman