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01.06.2020 - 22:34 | | AA

Trabzonspor'da Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan devam etti.Â

Trabzonspor'da Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan devam etti.Â 

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde esneklik, kuvvet ve denge testlerinden geÃ§ti.Â 

Bordo-mavili takÄ±m yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Trabzonsporda GÃ¶ztepe maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

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