Trabzonspor'da gündem 'savunma'

Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında tam 15 gol yiyen Trabzonspor’da, Teknik Direktör Abdullah Avcı öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor. Deneyimli hoca, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda yoğun çaba harcıyor.



Futbolculara taktiksel antrenmanlarda sık sık uyarılarda bulunan Avcı, “Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın” diyerek isteklerini aktarıyor.



Bordo-mavili hoca ayrıca genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Altyapıdan birçok ismi A takıma alan Abdullah Avcı, altyapı ile eş zamanlı antrenmanları gerçekleştiriyor.



Bu arada Trabzonspor’un milli oyuncuların sorunsuz kente dönmesi halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına tam kadro çıkması bekleniyor. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme ile bu karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün de iyileşmesiyle takımda ciddi bir sakatlık sorunu kalmadı.

Yoğun program

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde fitness salonunda yapılan günün ilk idmanında, mobilizasyon, core ve güç çalışması gerçekleştirdi. Genç kaleciler sahada çalışırken, Hüseyin Türkmen ise koşu programı uyguladı. Bordo-mavililerin günün ikinci antrenmanında taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.