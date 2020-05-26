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26.05.2020 - 00:45 | | AA

Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor

SÃ¼per Lig'de Trabzonspor, iki gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

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SÃ¼per Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, iki gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â 

AntrenmanÄ±, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile kulÃ¼bÃ¼n futbol ÅŸube sorumlusu Ã–zer Bayraktar da izledi.Â 

Bordo-mavili takÄ±m, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanlarla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Trabzonsporda hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

Trabzonspor HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± SÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Trabzonspor iki günlük iznin ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
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