07.02.2020 - 16:56 | | TRABZON (AA)
Trabzonspor'da hazırlıklar tamam
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.