Trabzonspor'da hoca karmaşası

Trabzonspor’da Kasımpaşa maçına bir gün kalmasına rağmen teknik direktör konusunda bir gelişme yaşanmadı.

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlar yapılırken, bordo-mavililerde ise belirsizlik sürüyor. Trabzonspor Yönetimi’nin son toplantısında Abdullah Avcı, Şota Arveladze ve Fatih Tekke isimleri konuşulurken, bu konuda son karar Başkan Ahmet Ağaoğlu’na bırakıldı.

Newton’un ardında duran bazı yöneticiler de, İngiliz teknik adamla şimdilik devam edilmesi konusunda görüş bildirdi. Newton’un henüz adaptasyon sürecinde olduğu, biraz şans verilmesi gerektiğine inanan bu yöneticiler, “Böyle devam” önerisini sundu.

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Eddie Newton sürdürürken Karadeniz ekibinin yarınki karşılaşmaya yine hocasıyla çıkacağı dile getirildi. Bordo-mavililerin son kararı bu karşılaşmanın ardından vereceği vurgulandı.

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