Trabzonspor’da hücum hattı geri döndü!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğu isteyen Trabzonspor’da kadro konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Koronavirüs sürecinde sakatlıkları bulunan futbolcular yeniden takıma tam kapasiteyle dönme şansı yakaladı.

Özellikle Abdülkadir Ömür adeta sezon başı kampı yaşıyor gibi bir süreç ele geçirdi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in çok güvendiği genç futbolcu şimdiden takıma dönmek için hazır hale geldi.

Sakatlıktan yeni çıkan Caleb Ekuban da bu arayla beraber fiziksel olarak ekstra antrenmanlar yaptı. Ekuban geri dönüşte direkt takıma girecek konuma gelebilecek.

Guilherme’de de ciddi gelişim kat edildi. Hüseyin Çimşir tarafından sağ açık, sol açık ve orta saha merkezde oynatılan Brezilyalı futbolcunun, devre arasında Yeni Malatyaspor’dan geldikten sonra eksikleri bulunuyordu. Tüm eksiklerin dönüşüyle Trabzonspor’da Sörloth ve Nwakaeme gibi isimlerin yanına Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Guilherme gibi oyuncuların da katılması hesaplanıyor. Ligde 59 golle en skorer takım olan bordo-mavililerin bu gücünü artırması hedefleniyor.

Trabzonspor Antrenmanları Sürdürüyor