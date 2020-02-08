Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir’in ilk deplasmanı

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’un başında ligde ilk kez deplasman maçına çıkıyor. Çimşir, kırmızı-siyahlılara karşı ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Hüseyin Çimşir ile sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden ve Fenerbahçe’yi 2-1 yenen bordo-mavililer, 40 yaşındaki teknik direktörüyle bu kez Gençlerbirliği ile yapacağı ilk deplasman maçını kazanmayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor maçı ertelendiği için dış sahada maça çıkamayan genç çalıştırıcı, Ankara’da sahaya çıkacak. Öte yandan Trabzonspor, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce 2-1’le Sivasspor karşısında yaşadı.