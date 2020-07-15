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15.07.2020 - 00:01 | | AA

Trabzonspor'da Konyaspor hazırlığı!

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Konyaspor hazırlığı!
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Süper Lig'in 32'nci haftasında dün Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimine çalıştı.

Denizlispor yenilgisinin ardından istifa ettiği yönünde haberler çıkan Hüseyin Çimşir, ligin 33'üncü haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarında takımın başında yer aldı. Saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonsporda Konyaspor hazırlığı

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