Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
26.06.2020 - 16:16 | | İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da bu hafta yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
ABONE OL

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin onuncusu yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

Stat dezenfekte edildi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 21.00'de başlayacak Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı öncesinde Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek maça hazır hale getirildiği kaydedildi.

 

Trabzonsporda koronavirüs testleri negatif çıktı

Guardiola'dan Liverpool'a tebrik, kendi takımına özeleştiri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
    Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
  3. Son dakika transfer haberleri | Başkan Adil Gevrek: Lukoki ile anlaştık
    Son dakika transfer haberleri | Başkan Adil Gevrek: Lukoki ile anlaştık
  4. Galatasaray'da Soudabeh Bagherpour sesleri
    Galatasaray'da Soudabeh Bagherpour sesleri
  5. Başakşehir top kapma ve pas çalışması yaptı
    Başakşehir top kapma ve pas çalışması yaptı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor

Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz

Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Sıradaki Haber