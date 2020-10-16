Trabzonspor'da Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenmanda taktiksel Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan bordo-mavili ekip, tesislerinde kampa girdi.Â

Medical Park StadÄ±'nda yarÄ±n saat 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Bahattin ÅžimÅŸek, yÃ¶netecek.

Trabzonspor'dan 3 kulÃ¼be "geÃ§miÅŸ olsun" mesajÄ±

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, futbolcularÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edilen Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor kulÃ¼pleri iÃ§in "geÃ§miÅŸ olsun" mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda, "Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserisporâ€™da Kovid-19 testleri pozitif Ã§Ä±kan futbolculara geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, bir an Ã¶nce saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmalarÄ±nÄ± temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lewis Baker Trabzonspor'da!