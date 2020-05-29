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29.05.2020 - 11:41 |

Trabzonspor'da mutlu son! 1 sezon daha takımda...

Trabzonspor, Majid Hosseini'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. Iranlı savunmacı, 1 sezon daha Trabzonspor forması giyecek..

Trabzonspor'da mutlu son! 1 sezon daha takımda...
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Trabzonspor, Iran’ın Esteghlal FC takımından kiraladığı Majid Hosseini’nin kiralık opsiyonunu kullanma kararı aldı. 23 yaşındaki başarılı futbolcunun 30 Haziran’da dolacak kiralık sözleşmesinin tamamlanmasını beklemeyen Trabzonspor, elini çabuk tutma kararı aldı.

“Iranlı, Trabzon’da memnun”

Asist analizin haberine göre; corona virüs nedeniyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle transferde macera aramayan bordo-mavili yönetim, performansından memnun olduğu Iranlı stoperi takımda tutmak istiyor. Majid Hosseini de Trabzon’daki yaşantısından memnun olduğu ve seve seve bir sezon daha Karadeniz ekibinde forma giymek istediği öğrenildi. İhtiyaç halinde sağ bek ve önlibero pozisyonlarında da görev yapabilen Hosseini, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Iranlı oyuncu, bu sezon bordo-mavili forma altında 24 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

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