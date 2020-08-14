"Trabzonspor'da Newton'un vazgeçilmezi Nwakaeme olacak"

CELAL UMUT EREN

Eddie Newton kararının hem kendisi hem Trabzonspor’un gelişen projesi ve kadrosu için önemli bir adım olduğunu dile getiren Taiwo, “2019-20 sezonundaki çıkışı sürdürecek bir şans, zaten geçen yıl da teknik ekipteydi” diye konuştu

Trabzonspor’da 2020-21 sezonunda takımın başında yer alacak yeni teknik direktör Eddie Newton kısa sürede heyecan yarattı. Teknik direktörlükteki ilk kulüp deneyimini Trabzonspor ile yaşayacak İngiliz çalıştırıcıyı GOAL.com yazarı Taiye Taiwo, Milliyet için değerlendirdi.

Nijerya asıllı olan 48 yaşındaki hocanın; bilhassa Nijeryalı Anthony Nwakaeme ve Ganalı Caleb Ekuban’la çalışacak olmasına dikkat çeken Taiye Taiwo’nun değerlendirmesinden satırbaşları şöyle:

-Her ne kadar hoca değişimi olarak görülse de Trabzonspor’un 2019-20 sezonundaki çıkışını sürdürecek bir hamle. Zaten Eddie Newton, 2019-20 sezonunda başarılı olan takımın teknik heyetinde yer alıyordu.

-Eddie Newton ile devam etmek Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban başta olmak üzere oyuncular için bir şans.

- Newton, Chelsea’deki tecrübelerini artık birinci adam olarak Trabzonspor’a aktarabilecek. Di Matteo ile 2012’de Şampiyonlar Ligi’ni kazandılar. Bu çok büyük bir deneyim.

- Alanyaspor’a karşı kazanılan kupa maçı da Eddie Newton’ın nasıl etkili olacağının bir göstergesiydi.

-Anthony Nwakaeme, 2020-21 sezonunda Trabzonspor’un saha içi lideri ve en verimli oyuncusu olacaktır. Newton’lu 2 maçta ilk 11’de olmaması sakatlıktan yeni çıkmasıyla alakalı. Newton’un sisteminde önemli bir isim olacak.

-Ekuban’ın Newton’ın sisteminde önemli bir alternatif olabileceğini ve uzun süreli lig mücadelesinde kritik roller üstleneceğini düşünüyorum. Newton, Ekuban’a çok ihtiyaç duyacak.

- Newton’ın sisteminde Nwakaeme ve Ekuban’ın hücumda başrol oynayacağı ve şampiyonluk yarışında güç sağlayacağı çok belli.

Herkesi tanıyor

Eddie Newton ile 17 Ağustos’ta yeni sezon çalışmalarına başlayacak Trabzonspor’da takım kaldığı yerden devam edecek. Oyuncuların Newton’ı çok iyi tanıması, İngiliz teknik adamın da 7 aydır Türkiye’de olması önemli bir avantaj olacak.

48 yaşındaki Newton her ne kadar yeni bir hoca olarak gözükse de yardımcı antrenörlük dönemindeki avantajını kullanacak. Öte yandan Newton’ın yeni ekibiyle 17 Ağustos’ta tesislerde görücüye çıkacağı aktarıldı.

Scouting uzmanı

Bordo-mavililerin scouting ve transfer konusunda en büyük güvencesi teknik direktör Eddie Newton oldu. Daha önce Chelsea’de 3 yıl scout şefliği yapan Newton, yeni transferler konusunda tecrübeli bir isim.

Oyuncu seçimi ve izlenmesinde İngiliz teknik adamın önemli bir kariyer deneyimi bulunuyor. Trabzonspor’da kadroya katılan Trondsen, Plaza ve Marlon konusunda Newton’un onayı öne çıkıyor.

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