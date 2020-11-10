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10.11.2020 - 09:28 |

Trabzonspor'da Nwakaeme gerçekleri ortaya çıktı

Karadeniz ekibinin en büyük hücum silahı Anthony Nwakaeme’nin Alanyaspor maçında 21 kişilik kadroda olmasına rağmen süre almaması çok tartışılmıştı.

Trabzonspor'da Nwakaeme gerçekleri ortaya çıktı
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Nijeryalı yıldızın, kasığında meydana gelebilecek yırtık ihtimaline karşı riske atılmadığı ortaya çıktı. Yaşadığı ağrılar nedeniyle Trabzon’daki son 3 idmana çıkmayan ancak Antalya’ya götürülen Nwakaeme, son taktik idmanda kendini denemişti. Hatta 31 yaşındaki futbolcu oynamak istediğini de belirtmişti. Fakat olası bir sakatlık halinde, kasıkta yırtık meydana gelebileceği ve bu durumda oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı göz önünde bulundurularak dinlendirildi. Nwakaeme’nin milli arada tamamen hazır seviyeye gelip, Abdullah Avcı’nın yine en büyük hücum kozu olması bekleniyor.

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