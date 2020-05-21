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21.05.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Pereira’ya sürpriz teklif

Bordo-mavili takımın sezon sonu mukavelesi bitecek olan isimlerinden Joao Pereira konusunda ilginç bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da Pereira’ya sürpriz teklif
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36 yaşındaki Pereira’nın sezonun bitimiyle birlikte kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, Sporting Kulübü Başkanı Frederico Varandas, eski futbolcularını teknik adam olarak kullanabileceklerini söyledi.

Pereira ise sadece Trabzonspor’a motive durumda olduğunu bildirdi. Süper Lig’de lider durumda olduklarının altını çizen deneyimli oyuncu, “Trabzonspor ile şampiyon olmaya odaklanmış durumdayım. Ancak ismimin böyle bir görevle anılması beni gururlandırdı” diye konuştu.

Trabzonsporda Pereira’ya sürpriz teklif

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