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28.05.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi

Trabzonspor'da futbolcular ve teknik heyet neşeli antrenmanlarıyla 12 Haziran öncesi tamamen futbola odaklanmış durumda.

Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi
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Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluk hedefi için kenetlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun liderliğinde teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcular çalışmaları hiç aksatmıyor. Koronavirüs sıkıntılarına karşın kulüpteki önlemler ve planlı programlar sayesinde sorun yaşanmadı. Özellikle futbolcular ve teknik heyet çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Diğer takımlara oranla hem daha yoğun hem de daha düzenli çalışma fırsatı bulan bordo-mavili takımda da keyiflerin yerinde olması dikkat çekiyor.

Futbolcular ve teknik heyet neşeli antrenmanlarıyla 12 Haziran öncesi tamamen futbola odaklanmış durumda. Lig ve kupada yoluna devam eden Karadeniz temsilcisi, sezonu çifte zaferle bitirmek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu her an teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcularla görüşerek moral depoluyor. Hiçbir eksiğin olmamasını amaçlayan Ağaoğlu, sürekli takımla iletişim halinde bulunuyor. Tesislere gidemese bile her an iletişimde olan Trabzonspor Başkanı, maddi ve manevi bütün mesaisini takımı için harcıyor.

Trabzonsporda şampiyonluk kenetlenmesi

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