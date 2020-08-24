Trabzonspor'da savunmanın yeni kralı: Flavio

CELAL UMUT EREN

Bu sezonki 4. transferini Brezilyalı orta saha Flavio ile yapan Trabzonspor eksiklerini kapatıyor.

24 yaşındaki defansif orta saha, bordo-mavililerin özellikle Obi Mikel sonrası oluşan boşluğunu kapatma adına önemli bir hamle oldu. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda, Flavio’nun geçen sezon Brezilya Serie A’da Bahia formasıyla elde ettiği veriler dikkat çekti.

Süper Lig’in gol kralı Alexander Sörloth’a sahip olan ve güçlü hücum hattıyla göz kamaştıran Karadeniz ekibi, şimdi takım savunmasını kuvvetlendirme adına adım attı. Bahia’dan gelen Flavio, defansif orta sahadaki istatistikleriyle umut aşıladı. OPTA’nın çıkardığı dosyada, Flavio’nun özellikle oyunun savunma tarafını çok iyi oynadığı görüldü.

Geçen sezon Brezilya Serie A’da 28 maça çıkıp sadece 1 asist yaparak hücumda etkin olamasa da defans tarafında tam not aldı. Pas isabetinde yüzde 88.8’le oynayarak yüzde 90’a yaklaşan Brezilyalı, top kapma oranında da yüzde 80’i buldu. 138 ikili mücadele kazanan 24 yaşındaki futbolcu, sahipsiz top kazanmada da 161 rakamına ulaştı.

‘Teknik ve hızlı pas dağıtıcı’

Trabzonspor’un Bahia takımından kadrosuna kattığı Flavio Medeiros da Silva’yı Brezilyalı gazeteci Rodrigo Oliveira, Milliyet’e anlattı. Bordo-mavililerin iyi bir transfer yaptığını belirten Oliveira, “Silva orta sahanın ortasında, oyunun her iki yönünü de aynı derecede oynayan bir isim. Tekniği oldukça iyi ancak bunu, topu uzun süre kullanarak suistimal etmiyor. Topla buluştuğunda ilk olarak pas verecek kanalları arar, topu ayağında fazla tutmaz. Ortaları da kısa pasları gibi görerek açmayı tercih eder, pas isabeti yüksektir. Bahia’nın satış listesinde değildi ancak kulübün pandemi sürecinde önemli bir kaybı oldu. Bu yüzden gelir elde etmek için elden çıkarıldı” dedi.