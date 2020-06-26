Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Sörlothsuz olmuyor!
26.06.2020 - 07:00 | | A

Trabzonspor'da Sörlothsuz olmuyor!

Ligde kaydettiği 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Sörloth'un fileleri havalandırdığı maçlarda takımı da galibiyete uzandı. Trabzonspor, Sörloth’un gol atmadığı maçlarda büyük kayıplar yaşadı.

ABONE OL

ONUR DİNÇER

Trabzonspor, Sörloth’un gol atmadığı maçlarda büyük kayıplar yaşadı.

Bunun son örneği Alanya deplasmanında görüldü, takım şampiyonluk yarışında iki puan kaybederek liderliği Alanyaspor’a kaptırdı. Ligde kaydettiği 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Norveçli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda takımı da galibiyete uzandı. Ancak yıldız ismin golle buluşamadığı karşılaşmalarda ise bordo-mavililer, 17 puan yitirdi ve büyük bir yara aldı.

Sörloth, Süper Lig’de bir süredir girdiği gol orucuyla da dikkat çekiyor. Şubat ayında Beşiktaş’a iki gol birden atan 24 yaşındaki santrfor, altı maçtır süren sessizliğini bu hafta sonlandırmak istiyor.

Trabzonsporda Sörlothsuz olmuyor

Bordo-mavililerin bu hafta evinde Ankaragücü’nü konuk edecek olması, iç saha maçlarında daha skorer bir görüntü çizen futbolcunun yeniden golle buluşacağına yönelik umutları artırıyor. Sörloth bordo-mavililerin evinde oynadığı maçlarda 11 gol atarken, 3 de asist yaptı, deplasmanda ise 8 gol atıp 5 asist yaptı.

Trabzonsporda Sörlothsuz olmuyor

 

 

    Borussia Dortmund, Thomas Meunier transferini bu videoyla duyurdu...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hamza Bakır'ın bronz madalyası "gümüş" oldu
      Hamza Bakır'ın bronz madalyası "gümüş" oldu
    2. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılacak
      2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılacak
    3. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e doğum günü kutlaması!
      Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e doğum günü kutlaması!
    4. Fatih İbradı, Galatasaray'da görev alacağı iddialarını yalanladı
      Fatih İbradı, Galatasaray'da görev alacağı iddialarını yalanladı
    5. Sumudica: "Kesinlikle kazanmak üzerine hazırlık yapıyoruz"
      Sumudica: "Kesinlikle kazanmak üzerine hazırlık yapıyoruz"



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sözleşme

    Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sözleşme

    Konyaspor maçına Beşiktaş çıkacak mı? İşte talimatlar...

    Konyaspor maçına Beşiktaş çıkacak mı? İşte talimatlar...

    PDFK sevkleri açıklandı!

    PDFK sevkleri açıklandı!

    Son dakika | Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması: İki futbolcunun test sonucu pozitif!

    Son dakika | Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması: İki futbolcunun test sonucu pozitif!

    Sıradaki Haber