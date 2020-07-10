Trabzonspor'da stoper ikilisi yine değişecek!

ERKAN AYRAÇ

Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir geldiği günden bu yana defanstaki ikilisini bir türlü belirleyemedi. Ligde hafta sonunda oynanacak maçta genç teknik adam en güvendiği isim olan Campi’den yararlanamayacak Hosseini, Hüseyin Türkmen, Manuel Da Costa alternatiflerini deneyecek

Trabzonspor’da pandemi döneminden sonra sakatlar ve cezalılar Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in elini kolunu bağlamaya devam ediyor.

Sosa, Nwakaeme ve Ekuban sakatlıktan geri dönerken, bu kez de Campi’nin cezalı olması savunma hattının değişmesine neden olacak. Süper Lig’de bu sezon 22 maçta şans bulan ve Çimşir’in en güvenliği isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu Antalyaspor maçının 83. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sezon başından beri sürekli defans kurgusunu değiştiren genç teknik adam, bu kez de Campi’nin yokluğunda üç defansı Hüseyin Türkmen, Da Costa ve Hosseini’den ikisine şans verecek.

Karadeniz ekibi özellikle defansta yaşanan değişiklikler yüzünden son dönemde kalesini gole kapatamazken, şampiyonluk yarışını son üç maçta sürdürmek isteyen Hüseyin Çimşir’in tek tesellisi Nwakaeme’nin tam olarak hazır hale gelmesi olacak. Defansta bu sezon sürekli sorun yaşayan bordo-mavili takımda Çimşir, Denizlispor karşısında Nijeryalı futbolcusundan yararlanabilecek ve ileri uçtaki alternatifleri artacak.

Son 11 lig maçında kalesini gole kapatamayan Trabzonspor’da, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçında stoper olarak Campi ve Hüseyin Türkmen görev yapmıştı.

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