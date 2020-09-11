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11.09.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Trondsen devreyi kapattı

Trabzonspor’un Norveçli yeni transferinin sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık belirlendi. Sezonun ilk yarısını kapatan Trondsen ameliyat olacak

Trabzonspor'da Trondsen devreyi kapattı
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Trabzonspor, Anders Trondsen şokuyla sarsıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, yeni transfer edilen Norveçli orta saha oyuncusunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Trondsen’in önceki gün yapılan antrenmanda dizinin döndüğünü aktaran Güven, “Futbolcumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı. Sezonun ilk yarısını kapatan Norveçli futbolcunun kısa süre içinde ameliyat masasına yatacağı bildirildi.

Trabzonsporda Trondsen devreyi kapattı


Bordo-mavili takımda, Beşiktaş maçı öncesi Marlon ve Pereira’nın da sakatlıkları bulunuyor. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Brezilyalı sol bek Marlon’un sol arka adalesinde gerilme olduğunu belirterek, “Oyuncumuzun adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisi devam etmektedir” dedi. Güven, Çaykur Rize ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira’nın ise sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü aktardı.
Marlon, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek, Pereira’nın durumu ise yarın netlik kazanacak.

Trabzonspor'un Kuvvet Antrenmanı

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