Trabzonspor'da varsa yoksa hücum!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Medipol Başakşehir maçında kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Liderliği puan farkıyla almak isteyen bordo-mavililer 1-1’lik sonuca teslim oldu. Bu sezon Nwakaeme-Sörloth ikilisinin hücumdaki ağırlığı dikkat çekti.



İki yıldızın Başakşehir karşısında bir anda durması sonuca da etki etti. Bilhassa Hüseyin Çimşir’in görevi devralmasıyla skor gücünü artıran Trabzonspor’da iki yıldızın hücumda etkili olması çok büyük önem taşıyor.



Bordo-mavililerde bu sezon Nwakaeme-Sörloth ikilisi bu sezon takımın 44 golüne direkt etki etti. Nwakaeme, 9 gol 10 asistle oynarken; Sörloth da 19 gol 6 asist sağladı. Toplamda ligde 59 golü bulunan Karadeniz ekibi, yıldız ikilisiyle takımın gollerinin yüzde 85’ini sağladı. Sörloth’un gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Trabzonspor, bu 13 karşılaşmada 3 beraberlik 10 galibiyet aldı. Nwakaeme de geçen yıl 27 lig maçında 10 gol 10 asist yapmıştı. Nijeryalı şimdiden 24 lig maçında 9 gol kaydedip, 10 asiste imzasını koydu.



Bordo-mavili takımda 15 lig maçında 3 gol 2 asistte kalan Ekuban’dan da daha fazla katkı bekleniyor.