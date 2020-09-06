Trabzonspor'da yeni transferler umut verdi!

ONUR DİNÇER

Çaykur Rizespor karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Trabzonspor’da yeni futbolcuların performansı dikkat çekti. Takıma yavaş yavaş uyum sağlamaya başladıkları görünen Trondsen, Marlon, Flavio ve Edgar gibi isimlerin galibiyette pay sahibi olmaları sevinçle karşılandı

Trabzonspor’un, 4-3 kazandığı Çaykur Rizespor ile olan hazırlık maçındaki oyuncu performansları sezon öncesi önemli işaretler verdi. Nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen yeni transferlerin iyi bir futbol sergilemeleri sevinçle karşılandı. Bir çoğunun takıma uyum sürecini hızlı geçirdiği gözlenen futbolcuların, galibiyette pay sahibi olmaları ve ilerleyen süreçte daha da öne çıkmaları yönündeki beklenti yeni sezon öncesi bordo-mavililer için umut oldu.



Edgar Ie: Yaptırdığı penaltı dışında iyi bir futbol ortaya koydu. Defanstaki kesici özelliğinin yanında savunmadan topla ileri çıkışları ve dağıttığı paslarla geriden oyun kurmada önemli katkı sağladı. Defansif olarak, yanındaki partneriyle oynamaya alışık olmamasından dolayı zorluk yaşadı.



Trondsen: Top ayağında olduğu anlarda kalitesini gösterdi, oyunun iki yönünü de oynadı. Tekniği ile göz doldurdu, savunma arkasına attığı bitirici paslarla arkadaşlarını kolaylıkla golle buluşturabileceğinin işaretini verdi. Topsuz oyunda daha hareketli olması, daha çok sorumluluk alması gerektiği görüldü.



Marlon: Yeni transferler içerisinde dikkat çeken isimlerden bir tanesi oldu. Brezilyalı sol bek bulunduğu kanadı başarıyla savundu ileri çıkışlarında tehlike yarattı. Arka direğe yerden kestiği düzgün pasla Pereira’ya al da at dediği goldeki asisti büyük beğeni topladı.







Flavio: Hareketli yapısıyla rakibe zor anlar yaşattı. Topla hızlı çıkışlarında bir çok kez faulle durdurulmak zorunda kalması, hücuma yapacağı katkıların fazla olacağını gösterdi. Fizik güç olarak eksiğini çevikliği ve çabuk oynama arzusuyla kapadığı görüldü.

Eddie Newton oyunun içinde

Teknik Direktör Eddie Newton, Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuncuları ile olan yakın diyaloglarıyla dikkat çekti. Her fırsatta futbolcularına oyunun gidişatıyla ilgili bilgi veren ve ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışan İngiliz teknik adam, sürekli oyunun içinde kaldı, saha kenarında maçı bire bir yaşadı.

Eskiler bıraktığı yerden

Trabzonspor’un kadrosunda hali hazırda bulunan isimlerinin yüksek form durumları ve sezona hazır görünmeleri dikkat çekti.

Çaykur Rizespor karşısında attığı iki golle öne çıkan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra, golleri ve asistleriyle Nwakaeme ve yine attığı golün yanında istekli görüntüsüyle Ekuban öne çıkan isimler oldu.

Abdülkadir Parmak takımın en tempolu oyuncularından biriydi. Takımın sağ beki Joao Pereira da sağ kanadı her zamanki gibi ileri-geri sürekli kat etti, golünü de attı.

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor