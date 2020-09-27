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27.09.2020 - 11:23 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU / Ä°STANBUL,(DHA)Â

Trabzonspor'da yeni yÄ±ldÄ±z Serkan Asan

Trabzonspor'da yeni sezona tecrÃ¼beli saÄŸ bek Joao Pereira 'nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 3 maÃ§ta da ilk 11 baÅŸlayan Serkan Asan, gÃ¶sterdiÄŸi performansla gÃ¶z doldurdu. Asan, Pereira ile kÄ±yasÄ±yla bir forma rekabetine gireceÄŸinin de sinyallerini verdi.Â

Trabzonspor'da yeni yÄ±ldÄ±z Serkan Asan
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21 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ saÄŸ bek geÃ§en geÃ§en sezon hem lig, hem kupa hem de Avrupa Ligi olmak Ã¼zere 17 maÃ§ta gÃ¶rev alÄ±rkenÂ bu sezon ise ilk 3 maÃ§ta ilk 11'de saha Ã§Ä±ktÄ±. Hem teknik heyetin, hem de yÃ¶netimin bÃ¼yÃ¼k beklenti iÃ§inde olduÄŸu Serkan Asan da bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi performansla beklentileri boÅŸa Ã§Ä±karmÄ±yor. Her geÃ§en maÃ§ performansÄ±nÄ± artÄ±ran 21 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek hem hÃ¼cumda, hem de savunmada bÃ¼yÃ¼k efor sarf ediyor.Â 

GETAFE'DEN TEKLÄ°F ALDIÂ 
GeÃ§en sezon bordo mavili takÄ±mÄ±n UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Getafe'nin devre arsÄ±nda Serkan Asan iÃ§in Trabzonspor'a resmi teklif kabul edilmedi. 1.5 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulan Trazbonspor, Serkan Asan'Ä±n sÃ¼reklilik kazanmasÄ±ndan sonra daha bÃ¼yÃ¼k bonservis elde edileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek transferine izin vermedi. 36 yaÅŸÄ±ndaki Portekizli saÄŸ bek Joao Pereira'nÄ±n da forma rekabeti verdiÄŸi Asan, formayÄ± kaptÄ±rmak istemiyor.Â 

ALMAN KULÃœPLERÄ° TAKÄ°P EDECEKÂ 
FransÄ±z KulÃ¼bÃ¼ Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Ã‡elik'in transferi durumunda alternatif isimlerden birisi olan Serkan Asan'Ä±n baÅŸta Freiburg olmak Ã¼zere Almanya Bundesliga ekipleri de gÃ¼ndemine aldÄ±. Bu sezon Asan'Ä± maÃ§larÄ±na gÃ¶zlemciler tarafÄ±ndan takip edilecek.Â 

Trabzonsporda yeni yÄ±ldÄ±z Serkan Asan

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