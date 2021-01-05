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05.01.2021 - 10:53 | | Sabah

Trabzonspor'da Yunus Mallı transferinde maaş engeli

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 28 yaşındaki Yunus Mallı, yıllık 1 milyon 850 bin Euro isteyince görüşmeler de durdu, Trabzon 'Limiti aşamayız' dedi.

Trabzonspor'da Yunus Mallı transferinde maaş engeli
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Trabzonspor, Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Oyuncunun yıllık ücret olarak 1 milyon 850 bin Euro talep etmesi nedeniyle beklentiler boşa çıktı.

25 kez Türk Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den başka talipleri olması nedeniyle yüksek bedel istediği de ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin ise limitlerin üzerine çıkmak gibi bir düşünce yok. Trabzonspor'un bütçe sınırını oyuncuya ilettiği ve belirlenen rakamların üzerine çıkılmayacağı ifade edildi.

Yunus'un Almanya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı. Sezon sonu kontratı bitecek olan oyuncunun bonservis bedeli yok.

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Yunus Mallı kimdir?

kentinde 24 Şubat 1992'de doğan Yunus Mallı, Almanya'nın U17, U18, U19, U20, U21 takımlarında forma giyerken sonrasında Türkiye'yi seçerek A Milli Takım ile yola devam etti. Kassel alt yapısı sonrasında Mönchengladbach, Mainz ve Union Berlin formaları giyerken Bundesliga'da toplam 10 sezon oynayan Mallı, 209 maçta 36 gol buldu. Orta sahada hücuma yönelik olarak forma giyen Yunus kanat forvet olarak da görev alabiliyor.

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Trabzonsporda Yunus Mallı transferinde maaş engeli

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