Trabzonspor'da zirve hesapları başladı

Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürdüğü ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcının göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, deneyimli teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada ise 26 puan toplayıp, zirveyle puan farkını azalttı. Avcı ile yalnızca bir mağlubiyeti bulunan Trabzonsporun puanını 26ya yükseltmesiyle, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.

16ncı haftadaki Fatih Karagümrük ve dün sahasındaki Göztepe galibiyetleriyle zirve için yeniden umutlanan bordo-mavili camiada Abdullah Avcıya büyük destek verilirken, taraftarların transfer dönemine yönelik beklentisi de yüksek durumda.

YEREL GAZETELERDEN ÖVGÜ

Süper Ligin 17nci haftasında Trabzonsporun sahasında 1-0 kazandığı Göztepe maçının ardından, yerel gazeteler sayfalarında, son haftalarda çıkışta olan Ekuban başta olmak üzere takımdan ve oynanan oyundan övgüyle bahsetti, zirve yorumları yaptı.

Taka Gazetesi, Trabzonspor Ekubanın lokomotif olduğu süreçte Göztepeyi de devirerek zirveye yaklaştı, Siyah inciden altın gol; Günebakış Gazetesi, Bordo mavililer, Karagümrükten sonra Göztepeyi de devirdi, Trabzon zirveye göz dikti, Ekubandan sevgilerle; Karadeniz Gazetesi, Karagümrükü yakan Ganalı yıldız dün de Göztepe karşısında golünü attı, 3 puanı getirdi, Ekubansın sen çok cansın; Sonnokta Gazetesi, Trabzonspor, 2021 yılının mutluluk aşısını buldu; Ekubansilin; Kuzey Ekspres Gazetesi, 1 ay önce küme düşme hattına yakındı bu takım, şimdi zirveye korku salıyor; ciddi ciddi zirve yarışındayız başlıklarını kullandı.