14.08.2020 - 08:57 | | 61saat
Trabzonspor'dan 16 imza birden
Bordo-mavili kulüp, alt yapıdan 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'dan gençlik aşısı...
Bordo-mavili kulüp, kendi alt yapısından yetiştirdiği genç oyuncularla sözleşme imzaladı.
İşte o oyuncular: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, Emir Uzun, Emircan Birinci, Emirhan Zaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.