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14.08.2020 - 08:57 | | 61saat

Trabzonspor'dan 16 imza birden

Bordo-mavili kulüp, alt yapıdan 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan 16 imza birden
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Trabzonspor'dan gençlik aşısı...

Bordo-mavili kulüp, kendi alt yapısından yetiştirdiği genç oyuncularla sözleşme imzaladı.

Trabzonspordan 16 imza birden

İşte o oyuncular: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, Emir Uzun, Emircan Birinci, Emirhan Zaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.

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