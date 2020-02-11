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11.02.2020 - 18:08 |

Trabzonspor'dan 3 yıldız için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan 3 yıldız için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle; 

Kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz, Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç oyuncumuzun tedavi sürecinde olduğunu belirten M. Hakan Ayaz, “Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler’in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban’ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı’nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir” dedi.

Trabzonspordan 3 yıldız için sakatlık açıklaması

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