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23.03.2020 - 15:39 | |   TRABZON (AA) -

Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, ''Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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