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11.01.2021 - 08:05 | | Fotomaç

Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu hamlesi!

Hücum hatını zenginleştirmek isteyen Trabzonspor genç futbolcu için Schalke ile yoğun temasta. Ahmed Kutucu da EURO 2020 kadrosunda olmak için transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu hamlesi!
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Transfer dönemi açılır açılmaz Berat Özdemir'i renklerine bağlayan Trabzonspor hücum hattına da takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği topar doğrultusunda çalışan bordo-mavili idareciler, Schalke'de forma giyen Ahmed Kutucu için temaslarını sürdürüyor.

Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen Trabzonspor tüm şartları sordu. Aynı zamanda 1.5 yıl daha sözleşmesi olduğu Schalke'nin taleplerini de öğrendi. 20 yaşındaki forvet ile Karadeniz ekibinin dışında İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de ilgileniyor.

GÖZÜ ŞENOL GÜNEŞ'TE

Ahmed Kutucu'nun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye sıcak bakmasında EURO 2020 faktörü de büyük yer tutuyor. Schalke'de istediği süreleri bulamadığı için kendini gösteremeyen 20 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözü önünde olmak istemesi de transfer ihtimalini artırıyor.

Karadeniz ekibinin Schalke'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Trabzonspor,, Ahmed'i alsa da transferi kapatmayacak. Benik Afobe'nin performansı yeterli görülmediği için bir forvet oyuncusu daha renklere katılacak.

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Trabzonspordan Ahmed Kutucu hamlesi

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