10.01.2021 - 13:18 | | Karadeniz Gazetesi
Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu sürprizi
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in talip olduğu Ahmet Kutucu için Trabzonspor da devreye girdi.
Türkiye'den daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor da talip oldu.
Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi Schalke'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.
Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor.