Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu sürprizi

Türkiye'den daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor da talip oldu.

Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi Schalke'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.

Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor.