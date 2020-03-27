27.03.2020 - 08:34 | | FANATİK
Trabzonspor'dan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor
Karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor’daki sözleşmesi feshedilen Obi Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmişti.
Virüs nedeniyle telaş yapan ve “Futbol oynamak istemiyorum, çocuklarımın yanına gitmeliyim” diyen tecrübeli orta saha, İngiltere’de kulüp arıyor. Yeni sezon için şimdiden harekete geçen Mikel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “Kariyerimde yeni sayfa açmaya odaklandım. İngiltere’de devam etmek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz” ifadesini kullanmıştı