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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor
27.03.2020 - 08:34 | | FANATİK

Trabzonspor'dan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor

Karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor’daki sözleşmesi feshedilen Obi Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmişti.

Virüs nedeniyle telaş yapan ve “Futbol oynamak istemiyorum, çocuklarımın yanına gitmeliyim” diyen tecrübeli orta saha, İngiltere’de kulüp arıyor. Yeni sezon için şimdiden harekete geçen Mikel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “Kariyerimde yeni sayfa açmaya odaklandım. İngiltere’de devam etmek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz” ifadesini kullanmıştı

Trabzonspordan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor

Trabzonspordan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor

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