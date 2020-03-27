Trabzonspor'dan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor

Virüs nedeniyle telaş yapan ve “Futbol oynamak istemiyorum, çocuklarımın yanına gitmeliyim” diyen tecrübeli orta saha, İngiltere’de kulüp arıyor. Yeni sezon için şimdiden harekete geçen Mikel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “Kariyerimde yeni sayfa açmaya odaklandım. İngiltere’de devam etmek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz” ifadesini kullanmıştı