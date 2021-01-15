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15.01.2021 - 10:45 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir için hazırlanan videoyu paylaştı.

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Özdemir'in Trabzonspor forması giyerek Medicalpark Stadyumu'nda sahaya çıkması yer aldı. Paylaşımda, "Biliyorum benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri tırmanan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspordan Berat Özdemir paylaşımı

 

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı
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