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17.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!

CAS’taki davada her şey tek tek anlatılırken Trabzonspor'un Avrupa’dan men cezasının kaldırılması yolunda dev bir adım atıldı

Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!
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Bordo-mavililerin, Uluslararası Tahkim Kurulu’ndaki davası dün görüldü. Başkan Ahmet Ağaoğlu da video konferans ile yapılan görüşmeye katılırken, savunmanın çok etkili olduğu öğrenildi. CAS’ın kararını iki hafta içinde açıklayacağı bildirildi

Trabzonspor’un aldığı Avrupa’dan men cezası nedeniyle başvurduğu Uluslararası Tahkim Kurulu’nda dava dün görüldü.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle görüşme video konferans yardımıyla yapıldı. Bordo-mavili kulübü İsviçre’deki hukuk bürosu temsil ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk Kurulu Başkanı Eda Lermi de davaya online olarak dahil oldu. Oyuncu satışları, alt yapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda atılımlar yapan Trabzonspor’un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavililerin elini güçlendirdi. Eski başkanlardan Muharrem Usta’nın geçmişe dönük alacaklarından 38 milyon 438 bin 477 TL’lik kısmını kulübe bağışlaması da duruşmada bordo-mavililerin avantajına oldu.

Kulüp için çok etkili bir savunma her şeyin tek tek anlatıldığı bildirildi. Yetkililerin duruşmanın verimli geçtiğini ve cezanın kaldırılması yönündeki beklentilerinin yüksek olduğu öğrenildi. Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’nun, Trabzonspor ile ilgili kararını ise yaklaşık iki hafta sonra açıklayacağı ifade edildi.

Trabzonspordan CASta güçlü savunma

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