Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, koronavirüs testinde bir futbolcusu ve bir çalışanının pozitif olduğunu açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."