Trabzonspor'dan Guelor Kanga harekatı

Trabzonspor bir yandan şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verirken diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bordo Mavililer, Sparta Prag ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Gabonlu orta saha Guelor Kanga için resmen harekete geçti. Trabzonspor, Kanga ile devre arasında da ilgilenmiş fakat transfer bonservise takılmıştı.

Kanga'nın Sparta Prag ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı öğrenilirken Trabzonspor'un bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Kanga, Sparta Prag formasıyla bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 11 gol 8 asist yaptı.