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10.10.2020 - 17:28 |

Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Hareketsiz beklediler...

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Bordo-mavili ekip, başlama vuruşunda topu BB Erzurumspor'a göndererek 1 dakika boyunca hareketsiz bekleyerek hakemlere tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Hareketsiz beklediler...
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Lige istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek adına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Bordo Mavili ekip aşlama vuruşunda topu BB Erzurumspor'a göndererek 1 dakika boyunca hareketsiz bekleyerek hakemlere tepki gösterdi.

Trabzonspordan hakem tepkisi Hareketsiz beklediler...

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