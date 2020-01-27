Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan Nwakaeme için TFF’ye başvuru
27.01.2020 - 08:00 |

Trabzonspor'dan Nwakaeme için TFF’ye başvuru

Yeni Malatyaspor maçı TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenen Trabzonspor, Nijeryalı futbolcunun Yukatel Denizlispor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için federasyona başvuru yaptı

Trabzonspor'dan Nwakaeme için TFF’ye başvuru
ABONE OL

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin Yukatel Denizlispor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu. Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcunun oyundan haksız biçimde atılması ve müsabakanın hakemi Ali Şansalan’ın da karşılaşmadan sonra hata yaptığını itiraf ettiği gerekçeleriyle kırmızı kartın iptal edilmesini istedi.

Nwakaeme için yapılan resmi başvuruyu Futbol Müsabaka Talimatı’nın, “Şahısta hata hallerinde itiraz” başlıklı 31. maddesine dayandıran Trabzonspor, bu girişiminden olumlu sonuç alamazsa ikinci bir hamlede bulunacak. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun 1 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak zirve yolundaki kritik maçta forma giymesi ve kırmızı kart cezasının ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında uygulanmasını talep edecek.

TFF, kırmızı kartın iptali için yapılan başvuruyu kabul ederse Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alabilecek. Kırmızı kartın iptali ve cezanın ertelenen Malatya maçında çekilmesi için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde ise Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden izlemek zorunda kalacak.

Trabzonspordan Nwakaeme için TFF’ye başvuru

Nwakaeme klibi

 

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor
    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor
  2. Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır
    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır
  3. Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı
    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı
  4. Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak
    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak
  5. Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da İbisevic bombası
    Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da İbisevic bombası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NBA'de Nets forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

NBA'de Nets forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Son dakika transfer haberleri | Filip Novak'tan transfer kararı

Son dakika transfer haberleri | Filip Novak'tan transfer kararı

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

Sıradaki Haber