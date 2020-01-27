Trabzonspor'dan Nwakaeme için TFF’ye başvuru

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin Yukatel Denizlispor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu. Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcunun oyundan haksız biçimde atılması ve müsabakanın hakemi Ali Şansalan’ın da karşılaşmadan sonra hata yaptığını itiraf ettiği gerekçeleriyle kırmızı kartın iptal edilmesini istedi.



Nwakaeme için yapılan resmi başvuruyu Futbol Müsabaka Talimatı’nın, “Şahısta hata hallerinde itiraz” başlıklı 31. maddesine dayandıran Trabzonspor, bu girişiminden olumlu sonuç alamazsa ikinci bir hamlede bulunacak. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun 1 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak zirve yolundaki kritik maçta forma giymesi ve kırmızı kart cezasının ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında uygulanmasını talep edecek.



TFF, kırmızı kartın iptali için yapılan başvuruyu kabul ederse Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alabilecek. Kırmızı kartın iptali ve cezanın ertelenen Malatya maçında çekilmesi için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde ise Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden izlemek zorunda kalacak.

Nwakaeme klibi