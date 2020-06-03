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03.06.2020 - 11:49 |

Trabzonspor'dan 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Sezonu' önerisine destek

Trabzonspor, Beşiktaş'ın 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi önerisini desteklediklerini açıkladı.

Trabzonspor'dan 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Sezonu' önerisine destek
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Trabzonspor'un açıklaması şöyle;

Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz.

Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu’na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır.

Trabzonspordan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Sezonu önerisine destek

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