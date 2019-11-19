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19.11.2019 - 14:47 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'dan toparlanma çalışması

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'dan toparlanma çalışması
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Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki Hayrettin Şiranlı Sahasında gerçekleştirilen antrenmanda toparlanma çalışması yaptı.

Takım, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü

Öte yandan, Ünal Karaman ve futbolcular antrenman öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi personeli ile bir araya geldi.

Heyet, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı pankart açarak teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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