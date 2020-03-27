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27.03.2020 - 15:08 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'dan Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor'un bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlanması üzerine, "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

 Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 teşhisi konulan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

 

Trabzonspordan Yusuf Günay ve Kayserispora geçmiş olsun mesajı

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