Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonsporlu Hakan Yeşil'i Avrupa izliyor
10.06.2020 - 15:37 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA)

Trabzonsporlu Hakan Yeşil'i Avrupa izliyor

Trabzonspor'un 2014 yılında 12 yaşındayken Diyarbakır'dan kadrosuna kattığı Hakan Yeşil'in taliplileri artıyor.

Trabzonsporlu Hakan Yeşil'i Avrupa izliyor
ABONE OL

18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon bordo mavili takılma 19 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Ayrıca genç  oyuncu milli takım formasını da alt yaş kategorilerinde 48 kere giyme başarısı gösterdi.

HEDEFİ TRABZONSPOR'A TAKIM FORMASI GİYMEK

2021 yılının sonuna kadar bordo mavili takımla sözleşmesi bulunan Yeşilin hedefi Trabzonspor forması giymek ve kaptanlık yapmak. 12 yaşında transfer edilerek gelişimini sağlayan takıma borcunu ödemek isteyen genç oyuncu A takım formasıyla Trabzonspor'a hizmet etmek istiyor.

İNGİLTERE'DEN VE ALMANYADAN TALİPLERİ VAR

İngiltere'de Halil Dervişoğlu'nun da forma giydiği Championship takımlarından Brentford'un ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusunu Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart da takip ediyor.

Trabzonsporlu Hakan Yeşili Avrupa izliyor

Trabzonspor'un Keyifli Haftasonu Yemeği

Arjantinli oyuncuların City forması ile attığı en güzel goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Veliefendi'de 82 gün sonra start verildi
    Veliefendi'de 82 gün sonra start verildi
  2. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Fransa’ya gitti
    Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Fransa’ya gitti
  3. MotoGP'nin ertelenen İtalya ayağı da iptal edildi
    MotoGP'nin ertelenen İtalya ayağı da iptal edildi
  4. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
    Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
  5. Galatasaray transfer haberleri | Mert Çetin'e 10 milyon euroluk teklif...
    Galatasaray transfer haberleri | Mert Çetin'e 10 milyon euroluk teklif...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

La Liga'da heyecan başlıyor

La Liga'da heyecan başlıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunu tescil etti

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunu tescil etti

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber