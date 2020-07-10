Trabzonspor’un CAS’taki duruşma tarihi belli oldu

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor’un, CAS’a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS’tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtilirken, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans yoluyla yapılabileceği de ifade edildi.

