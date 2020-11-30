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30.11.2020 - 09:09 |

Trabzonspor'un defansına Egemen Korkmaz dokunuşu

Trabzonspor'un son iki karşılaşmada kalesini gole kapatmasında Avcı faktörü kadar yardımcısı Egemen Korkmaz'ın rolü çok büyük.

Trabzonspor'un defansına Egemen Korkmaz dokunuşu
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Süper Lig'de ilk 8 haftada ağlarında 15 gol gören, son iki maçta ise kalesini gole kapatan Trabzonspor'daki bu değişim konuşulmaya başlandı. Göreve geldiği andan itibaren savunmada yaşanan sorunlar üzerine çalışmalar yapan ve bunun karşılığını alan teknik direktör Abdullah Avcı'nın başarısında, yardımcısı Egemen Korkmaz'ın da emeği oldukça fazla.

2008-2011 arasında tam 3 sezon bordo-mavili formayla 98 maça çıkan ve taraftarların unutamadığı stoperlerden olan Korkmaz, problemlerin tespitinde ve son iki haftada kalesini düşürmemesinde önemli rol oynadı.

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Trabzonsporun defansına Egemen Korkmaz dokunuşu

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