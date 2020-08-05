Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euroluk artış oldu. Trabzonspor'un ve Süper Ligin en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Eurodan 20 milyon Euroya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Eurodan 16 milyon Euroya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömürün ise değeri 12.5 milyon Eurodan 13 milyon Euroya yükseldi.

Caleb Ekubanın değeri 3.2 milyon Eurodan 5.5 milyon Euroya, Anthony Nwakaemenin 4 milyon Eurodan 5 milyon Euroya, Abdulkadir Parmakın 2.5 milyon Eurodan 4 milyon Euroya, Gaston Campinin 1.4 milyon Eurodan 1.8 milyon Euroya, Erce Kardeşlerin 400 bin Eurodan 550 bin Euroya, Manuel da Costanın 475 bin Eurodan 525 bin Euroya, Kamil Ahmet Çörekçinin 325 bin Eurodan 450 bin Euroya, Muhammet Taha Tepenin 100 bin Eurodan 300 bin Euroya, Taha Tunçun 100 bin Eurodan 125 bin Euroya, Koray Kılınçın 100 bin Eurodan 125 bin Euroya, Sami Can Özkanın 50 bin Eurodan 100 bin Euroya ve Safa Kınalının 50 bin Eurodan 100 bin Euroya ulaştı.

11 İSİM DEĞER KAYBI YAŞADI

Trabzonsporda 11 isim ise toplamda 2 milyon 50 bin Euroluk değer kaybetti. Guilhermenin değeri 3.2 milyon Eurodan 3.1 milyon Euroya, Hüseyin Türkmen 3.2 milyon Eurodan 2.2 milyon Euroya, Edgar Le 2.4 milyon Eurodan 2.1 milyon Euroya, Yusuf Sarı 1.3 milyon Eurodan 1.2 milyon Euroya, Bilal Başacıkoğlu 725 bin Eurodan 600 bin Euroya, Doğan Erdoğan 650 bin Eurodan 500 bin Euroya, Anıl Başaran 500 bin Eurodan 450 bin Euroya, Abdurrahim Dursun 450 bin Eurodan 350 bin Euroya, Ahmet Canbaz 150 bin Eurodan 100 bin Euroya, Fıratcan Üzüm 150 bin Eurodan 100 bin Euroya ve Yunus Emre Çakır 75 bin Eurodan 50 bin Euroya geriledi.

8 OYUNCUNUN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK YAŞANMADI

Trabzonsporda Majid Hosseini, Serkan Asan, Joao Pereira, Nemanja Andusic, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Atakan Gündüz ile Salih Karvazlının değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI TRABZONSPOR

Bu arada güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig'in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Euro ile Trabzonspor oldu. Bordo mavilileri 66 milyon Euro civarındaki kadro değeriyle Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro ile Fenerbahçe ve 59 milyon Euro ile Galatasaray takip etti.