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22.10.2020 - 15:53 | | AA

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının yedinci yılında kabri başında anıldı.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı
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Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için vefatının yedinci yılında Akçaabat Dürbinar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında anma töreni düzenlenerek dualar okundu.

Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve genel saymanı Emin Kahraman ile teknik direktör Eddie Newton katıldı.

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Trabzonsporun efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

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