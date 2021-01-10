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10.01.2021 - 09:19 |

Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde pürüz!

Berat Özdemir’in yanına orta sahaya alınması planlanan Enzo Perez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde pürüz!
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Bordo-Mavililer, 34 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla 1.5 senelik sözleşme konusunda söz kesti. Ancak kulübü River Plate işi ağırdan alıyor. Arjantinli taraftarlar, Enzo Perez’in satılmaması için River Plate Yönetimi’ne ciddi baskı yaparken, özellikle sosyal medyadan kulübü mesaj yağmuruna tutuyorlar. Lider karakteri ve pes etmeyen yapısı nedeniyle River Plateli taraftarların takımda en çok sevdiği isimlerden biri olan Perez için Trabzonspor Yönetimi, menajer Ahmet Bulut’u görevlendirmişti. Bu transferde önümüzdeki hafta oldukça kritik.

Trabzonsporun Enzo Perez transferinde pürüz

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