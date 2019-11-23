Trabzonspor'un eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "23 Kasım 1982 tarihinde aramızdan ayrılan değerli başkanımız Bekir Suat Oyman'ı şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Oyman, 1963 yılından itibaren 10 yıl süreyle Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1971-1973 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübünde başkanlık yapan Oyman, 23 Kasım 1982'de vefat etti. Trabzon'da Oyman'ın ismini taşıyan cadde ve park bulunuyor.