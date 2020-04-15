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15.04.2020 - 12:30 | | İSTANBUL (AA) -

Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil'den mesaj var

Bordo-mavili takımın eski yıldızı Arçil Arveladze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil'den mesaj var

 

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba Türkiye, bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör Şota Arveladze'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.

Trabzonsporun eski futbolcusu Arçilden mesaj var

 

 

 

 

 

Caner Erkin bahçesinde top sektiriyor...
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