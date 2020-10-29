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29.10.2020 - 09:46 | | Fanatik

Trabzonspor'un golcüsü Afobe, Sörloth'u geride bıraktı

3-1'lik Fenerbahçe mücadelesinde Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Afobe, daha önce Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 kez ağları sarsmıştı. Toplamda 3 golü bulunan Afobe, Sörloth'u yakaladı. Afobe, Sörloth'tan bir maç eksiği olmasına rağmen bu süreçte toplam 3 gol atarken, Norveçli forvet geçen sezon 6 haftada 3 kez ağları havalandırmıştı.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe, Sörloth'u geride bıraktı
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Sörloth'un yerine kadroya katılan ve çıktığı 5 lig karşılaşmasında 3 kez ağları havalandıran Benik Afobe, çok formda...

Sıkıntılı geçirdiği geçen sezonun ardından Trabzonspor'da yeni bir sayfa açan ve tamamen futbola odaklanan 27 yaşındaki yıldız, hırslı görüntüsüyle hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun ediyor.

3-1'lik Fenerbahçe mücadelesinde Fırtına'nın tek golünü kaydeden Afobe, daha önce Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 kez ağları sarsmıştı. Toplamda 3 golü bulunan Afobe ve Karadeniz ekibinin en skorer ismi olan Afobe, cuma günkü Kasımpaşa maçını sabırsızlıkla bekliyor.

SÖRLOTH'U YAKALADI

Benik Afobe, ilk 6 haftalık performansıyla geçen sezonun flaş ismi Alexander Sörloth'u yakaladı. Üstelik bu periyotta Norveçli yıldızdan 1 maç eksik oynamasına rağmen... Sezonun ilk karşılaşması olan Beşiktaş derbisine transferi yetişmeyen Afobe, 2. haftadaki Denizlispor mücadelesiyle ilk kez formayı giymişti. Afobe bu süreçte toplam 3 gol atarken, Sörloth da geçen sezon 6 haftada 3 kez ağları havalandırmıştı.

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Trabzonsporun golcüsü Afobe, Sörlothu geride bıraktı

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