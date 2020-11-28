28.11.2020 - 08:44 |
Trabzonspor'un golcüsü Afobe yine suskun kaldı
Bordo-mavili kulübün Sörloth'un yerine transfer ettiği Benik Afobe, Ankaragücü karşısında da ağları havalandıramadı. Bu sezon 3 golü bulunan tecrübeli oyuncu 4 haftadır gol yollarında suskun.
Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine kattığı Benik Afobe, Ankaragücü deplasmanında fileleri sarsmayı başaramadı.
Sahada kaldığı sürede sadece tek şut atabilen Kongo asıllı İngiliz golcü, 74. dakikada yerini Djaniny Semedo'ya bıraktı.
Bu sezon 3 kez ağları sallayan Afobe'nin 4 haftadır gol yollarında suskun. 27 yaşındaki oyuncu, Sörloth'un Leipzig'e gidişinin ardından transfer edilmişti.