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28.11.2020 - 08:44 |

Trabzonspor'un golcüsü Afobe yine suskun kaldı

Bordo-mavili kulübün Sörloth'un yerine transfer ettiği Benik Afobe, Ankaragücü karşısında da ağları havalandıramadı. Bu sezon 3 golü bulunan tecrübeli oyuncu 4 haftadır gol yollarında suskun.

Trabzonspor'un golcüsü Afobe yine suskun kaldı
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Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine kattığı Benik Afobe, Ankaragücü deplasmanında fileleri sarsmayı başaramadı.

Sahada kaldığı sürede sadece tek şut atabilen Kongo asıllı İngiliz golcü, 74. dakikada yerini Djaniny Semedo'ya bıraktı.

Bu sezon 3 kez ağları sallayan Afobe'nin 4 haftadır gol yollarında suskun. 27 yaşındaki oyuncu, Sörloth'un Leipzig'e gidişinin ardından transfer edilmişti.

Trabzonsporun golcüsü Afobe yine suskun kaldı

 

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