Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı
24.08.2020 - 11:51 | | İSTANBUL / DHA

Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

Bordo-mavili ekip ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü Samsunspor'la yapacak.

ABONE OL

Trabzonspor'un Süper Lig 2020 - 2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.

Buna göre Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonsporun hazırlık maçı takvimi açıklandı

 

 

 

Manuel Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı en iyi kurtarışlar
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona virüs testi pozitif
    Son dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona virüs testi pozitif
  2. Son dakika | Quaresma heyecanı! Transferi doğruladı...
    Son dakika | Quaresma heyecanı! Transferi doğruladı...
  3. Falette’den Fenerbahçe yorumu
    Falette’den Fenerbahçe yorumu
  4. Bayern Münih ve Sevilla, Avrupa'da 6. kez şampiyon
    Bayern Münih ve Sevilla, Avrupa'da 6. kez şampiyon
  5. Göztepe'de transfer şov başlıyor
    Göztepe'de transfer şov başlıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oluyor

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oluyor

Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

ING Basketbol Süper Ligi dev maçla başlıyor!

ING Basketbol Süper Ligi dev maçla başlıyor!

Sıradaki Haber